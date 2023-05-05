【文心一言】百度半日曾升6%　李彥宏內部講話曝光　與ChatGPT差距有幾多？

▲ 【文心一言】李彥宏內部講話曝光 與ChatGPT差距有幾多？

ChatGPT掀起全球人工智能熱潮，内地傳媒報道，百度 （09888） （美：BIDU）創始人、首席執行官李彥宏在內部活動中表示，文心一言內測一個多月，就完成4次較大的技術升級，大模型推理成本已經降原來的十分之一，或者説推理性能提升近10倍，「當別人剛剛開始思考如何進行訓練的時候，我們已經在推理上衝出了很遠。」

百度今早股價高開4%，最多曾升6%，高見122.5元，半日升由仍有4.7%，報120.7元，成交5.2億元。

李彥宏表示，算力不能保證企業在通用人工智能技術上領先，「因為算力是可以買來，但創新的能力是買不來，是需要自建。」

李彥宏：文心一言落後ChatGPT兩個月

李彥宏曾經在今年3月談及ChatGPT的差距，指「文心一言的水平差不多是ChatGPT今年1月份的水平」，惟最近重提相關内容，指與ChatGPT的差距取決於追趕的速度和執行力，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上。」

他又稱，「有人說百度錯失了做出ChatGPT的機會，但谷歌（Alphabet旗下Google）多花了4000 萬美元，也沒能做出ChatGPT。」

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記者：伍鍵文