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【Twitter近況】馬斯克入主半年後裁9成員工 Twitter全職員工僅剩千人

理財智慧 21:52 2023/05/04

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馬斯克在去年10月入主Twitter後便展開一系列大規模裁員，據外媒報導，馬斯克了裁減近9成的Twitter員工，目前公司僅剩約1,000名全職員工。而馬斯克在上月接受BBC訪問時指，自自己接手Twitter以來，已裁員逾6000名員工，目前Twitter員工有約1500人。不過他並沒有透露合約員工、全職員工或外判員工的數目。

Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

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除了中下層之外，高級管理層亦同樣難逃馬斯克的裁員魔爪，行政總裁Parag Agarwal、財務總監Ned Segal等均全部被解僱。馬斯克去年曾誓言，未來要讓Twitter用戶成長至10億人。而根據Apptopia的最新數據顯示，Twitter目前有約2.5億名每日活躍用戶，僅較六個月前的2.44億人略微增加，App下載量也在過去三個月中減少近15%。

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撰文：鄭日棱

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