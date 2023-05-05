【零售股】L'occitane歐舒丹急彈9%　上季銷售淨額按年升20.6%　美洲增長最勁

▲ L'occitane歐舒丹上季銷售淨額按年升20.6% 美洲增長最勁

L'occitane歐舒丹 （00973） 截至3月底止第四財季，銷售淨額按年升20.6%至5.2億歐元，可比銷售增長8.4%，較第三財季的跌1.7%顯著改善。歐舒丹指，上季表現較第三財季改善主要受惠中國的早期積極跡象以及旅遊零售及郵輪渠道推動。

歐舒丹周五（5日）急彈9%，報21.35元。

上季主品牌L’OCCITANE en Provence銷售淨額按年跌0.6%至3億歐元，而ELEMIS的銷售升17.8%至約7440萬歐元，Sol de Janeiro亦大升2.8倍至1億歐元。

按地區劃分，美洲增長最勁，銷售淨額按年升85.3%至2億歐元，緊隨為亞太地區，銷售淨額升1.5%至2.1億歐元，但歐洲、中東及非洲的銷售淨額則跌3.1%。

總結全年度，2023財年銷售突破20億歐元大關，錄21.3億歐元，按年升17.9%，主要是由由Sol de Janeiro及ELEMIS推動。

截至3月底止，歐舒丹共有1362間店，按年跌128間。

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編輯：袁諾曦