【免費坐摩天輪】AIA免費送出「香港摩天輪」門票 不設數量上限

AIA響應政府的「開心香港」，將定於5月20日及5月21日請香港人免費坐香港摩天輪。AI會免費送出「香港摩天輪」門票。市民只需於當日到達中環摩天輪售票處，即可免費索取當日門票遊玩摩天輪，門票數量不限。

摩天輪開放時間為上午11時至晚上11時，是次未有設置網上購票，主辦單位相信即場派門票安排會順利進行，而且是次活動定於周六及周日，相信可以惠及市民。

另外，AIA嘉年華闊別三年，AIA同時宣佈將於今年9月下旬公開發售門票，於12月21日正式舉行。

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