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【數據安全】内地對國企及上市公司聘審計機構設限　明確信息安全保護責任和要求

股市 08:11 2023/05/05

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【數據安全】内地對國企及上市公司聘審計機構設限　明確信息安全保護責任和要求

中國財政部、國務院國資委及中證監會周四（4日）聯合發布《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，指國有企業、上市公司和會計師事務所應當提高信息安全意識，嚴格遵守國家有關信息安全的法律法規，認真落實監管部門對信息安全的監管要求，切實擔負起信息安全的主體責任和保密責任。

新規第十八條列明，國有企業及上市公司在選聘會計師事務所時，須在合同中應設置單獨條款，明確信息安全保護責任和要求；在向會計師事務所提供文件資料時，加強對涉密敏感信息的管控，有效防範信息洩露風險。至於會計師事務所，亦應履行信息安全保護義務，依法依規依合同規範信息數據處活動。

國有企業可適當延長聘用年限至最多10年

新規表示，國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年，如因業務需要擬繼續聘用同一會計師事務所，應綜合考慮會計師事務所前期審計質量、股東評價、監管部門意見等情況，在履行法人治理程序及內部決策程序後，可適當延長聘用年限至最多10年。

此外，新規特別提到，審計項目合夥人、簽字註冊會計師累計實際承擔同一國有企業、上市公司審計業務滿5年的，之後連續 5 年不得參與該國有企業、上市公司的審計業務。上述人士因工作變動在不同會計師事務所為同一國有企業、上市公司提供審計服務的期限應當合併計算。

當局指，為規范國有企業、上市公司選聘會計師事務所行為，促進註冊會計師行業公平競爭，推動提升審計質量，維護利益相關方和會計師事務所的合法權益所設，內容設定的各項標準，均適用於中國境內依法成立的所有會計師事務所，一視同仁。

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