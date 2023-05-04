  • 26°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲加息】歐央行宣布5月加息0.25厘　符預期　歐元跌0.4%

股市 20:35 2023/05/04

分享：

分享：

歐央行宣布5月加息0.25厘　符預期

歐央行公布議息結果，三大主要利率加息0.25厘，符合市場預期，即歐洲央行主要再融資利率升至3.75%，存款便利利率升至3.25%，邊際貸款利率為4%。歐元兌美元下跌0.4%，現報1.102。

歐央行在議息聲明中表示，通脹前景持續長時間過高，基於持續的通脹壓力，管委會決定上調三大主要利率0.25厘。過去數月通脹雖然已回落，但潛在通脹壓力仍然強勁。

同時，過去的加息正在有力地傳導至歐元區的融資和貨幣狀況，但傳導至實體經濟的滯後性和強度仍然不確定。

管委會未來的決定將確保將政策利率提高到足夠限制水平，以實現通脹及時回到2%的中期目標。利率決策將取決於數據，包括即將公布的經濟和金融數據、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導強度對通脹前景的評估。

另外，聲明提到，資產購買計劃（APP）組合正在以可量度及可預測的速度下行，到今年6月底，平均每月下降150億歐元。管委會預計將於7月停止APP下的資金再投資。

至於緊急疫情資產購買計畫（PEPP），管理委員會打算至少在 2024 年底之前將根據該計劃購買的到期證券的本金進行再投資。

相關文章：

【美國加息】富蘭克林：6月議息或暫停加息、完美風暴正在蘊釀　一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期　核心CPI按年升5.6%　料周四歐央行加息0.25厘無懸念

編輯：袁諾曦

貨幣政策 經濟 歐洲央行 通脹 議息 歐元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數回升至24.2萬　4月Challenger裁員人數按月跌25%　但新增招聘大減

下一篇文章

【五一黃金周】微信支付：內地零售日均消費多疫前2.1倍　港澳日均消費額增1.4倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】北水錄逾28億元淨流入　買中移動中海油沽恒生國指ETF　恒指夜期跌12點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水錄逾28億元淨流入　買中移動中海油沽恒生國指ETF　恒指夜期跌12點（不斷更新）
【美股開市】地區銀行陰霾密佈　PACW開市熔斷瀉4成　FHN跌35% 　道指跌69點（不斷更新）
【美股開市】地區銀行陰霾密佈　PACW開市熔斷瀉4成　FHN跌35% 　道指跌69點（不斷更新）
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【銀行危機】美國PacWest銀行早段跌40%觸發熔斷、確認與投資者洽融資方案　ZION和WAL陪跌（第二版）
【銀行危機】美國PacWest銀行早段跌40%觸發熔斷、確認與投資者洽融資方案　ZION和WAL陪跌（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款