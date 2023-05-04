【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期　拉加德：不會暫停加息　歐元跌0.4%

▲ 歐央行宣布5月加息0.25厘 符預期

歐央行公布議息結果，三大主要利率加息0.25厘，符合市場預期，即歐洲央行主要再融資利率升至3.75%，存款便利利率升至3.25%，邊際貸款利率為4%。

歐央行行長拉加德表示，通脹仍存在顯著上行風險，歐央行不會暫停加息，每位官員都同意有必要上調歐央行利率，並指出歐央行加息是一個旅程，目前還沒有到達終點。同時，拉加德指，不會做出關於降息的承諾。

歐元兌美元跌0.4%，現報1.1024。

歐央行在議息聲明中表示，通脹前景持續長時間過高，基於持續的通脹壓力，管委會決定上調三大主要利率0.25厘。過去數月通脹雖然已回落，但潛在通脹壓力仍然強勁。

同時，過去的加息正在有力地傳導至歐元區的融資和貨幣狀況，但傳導至實體經濟的滯後性和強度仍然不確定。

管委會未來的決定將確保將政策利率提高到足夠限制水平，以實現通脹及時回到2%的中期目標。利率決策將取決於數據，包括即將公布的經濟和金融數據、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導強度對通脹前景的評估。

另外，聲明提到，資產購買計劃（APP）組合正在以可量度及可預測的速度下行，到今年6月底，平均每月下降150億歐元。管委會預計將於7月停止APP下的資金再投資。

至於緊急疫情資產購買計畫（PEPP），管理委員會打算至少在2024年底之前將根據該計劃購買的到期證券的本金進行再投資。

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編輯：袁諾曦