【香港加息】銀行界拆解相隔4個月追加最優惠利率　年內香港有冇機會續加P？

香港主要銀行相隔逾4個月宣布港元最優惠利率（Prime rate，P）加0.125厘，出乎市場預期，最新「細P」、「大P」分別升至5.75厘、6厘。綜合本地銀行界估計，拆息近期升，令與P之間差距收窄，而3厘許的拆息水平似會維持一段時間，令港銀今作追加P決定，但市場暫料儲局下月不加息，故料P下月較大機會不上調。

上商林俊泓：拆息最近變化推動港銀決定追加P

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，過去一周的拆息變化，對今次主要銀行最終追加的決定有較大影響，且它們或最新判斷儲局不會急於調頭減息，而本地貸款需求近期似略改善，3厘許的港元拆息水平應會在年內餘下時間持續。儲局下月再議息，林俊泓相信儲局屆時若不加息，港銀亦應不會加P。

至於最新P的水平至少維持多久，林俊泓指，按以往經驗，P和港元拆息差距或要拉闊至3厘許，故拆息或要降至2.5厘，然而該水平「似乎今年未必有機會落到去」，相信要等儲局可能最快今年底減息，而P在年結過後，即明年才可能會下調。

星展李若凡：港銀趁儲局最後一次加息窗口加P

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，儲局雖昨晚加息料為周期最後一次，但其最新說法似暗示不會短期內減息，這影響港銀對未來港元拆息的看法，而目前銀行體系結餘已較年初縮減一半，同時拆息趨升，1個月期拆息在下月因半年結等因素升至4厘機會大，故相信港銀趁昨日最後一次窗口上調P。她亦指，若儲局下月不加息，港息之後難再升，港銀屆時無迫切需要加P。

李若凡又指，由於美息將維持不變一段時間，相信P今年之內難下調，而一般來說，當美息減，而令到美息低於港息，資金重新流入港元，令港滙觸強方保證而令結餘增加，港息會因而下降，銀行亦會下調P，這相較美國減息滯後數個月。

至於目前體系結餘水平，李若凡相信，臨近半年結，企業要派息而有港元需求，對交易員而言未必有太大誘因沽港元，或待半年結過後，套息交易或再趨活躍。

東亞蔡永雄：半年結後料1個月拆息仍企3.7厘

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄則認為，假設美息今年餘下時間不變，亦料1個月港元拆息下月半年結而升至4厘以上，而過後，拆息料仍企3.7厘或以上，由於體系結餘未來仍有機會因港滙觸7.85而要「接錢」流失，港元拆息未來仍有升壓，若1個月拆息未來升至4厘許或以上並較長期維持，就算美國不加息，也不能排除港銀再加P。

蔡永雄和其團隊今發表報告，指今年3月美國總體和核心PCE價格指數分別同比增長4.2%和4.6%，並將需要時間來恢復到政策目標，特別是如果服務和住房成本仍具黏性。由於美國核心通脹率只會在未來逐步下降，該行基本情況預測今年美國不減息。

報告指，最近港元拆息上升主要是由銀行體系總結餘減少，和即將到來的年中的季節性影響所驅動。因港美間有明顯息差，市場參與者有很大動力套息。截至今日，1個月和3個月的港元拆息分別為3.629厘和3.994厘，比3月底的水平高出約48.7個基點和28.4個基點。1個月美元拆息和港元拆息之間的負價差從3月底的171個基點縮小到5月4日的145個基點，而3個月港美拆息的價差在同期從147個基點縮小到133個基點。

報告續指，在此背景下，若儲局今年餘下時間維持其高位的聯邦基金利率，再加上總結餘減少和季節性影響，很可能會對港元拆息產生上行壓力，不完全排除港元最優惠利率略有上升的可能性。

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記者：胡學能