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【香港零售】港3月零售銷貨額升4成　內地客成最大增長動力

商業 19:40 2023/05/04

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政府統計處發表3月份的零售業銷貨額數字，2023年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，較2022年同月上升40.9%。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，這與香港全港解封有關，去年和今年的訪港人數有極大分別，令爆炸性升幅更明顯。

【本地零售】香港3月零售業銷貨額按年升逾4成　政府：基數低屬部分原因

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，大幅上升原因是受惠於疫後解封，香港入境旅客達200萬人次，相比去年只有不足1,000人次，是幾何級別差距。由於去年的基數太低，這也令爆炸性增長更加顯眼。

星展銀行香港經濟師謝家曦亦認為主要推動力來自內地旅客：「中港通關後內地旅客重新來港旅遊，大概達到2019年的5至6成，過往旅客佔了香港3成以上的消費，重新通關後大幅增長很正常。」政府發言人亦表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急升，儘管比較基數低亦是部分原因。

消費券無助4月增長

4月發放消費券會否會再令有關數字大幅增長，林俊泓認為不應太樂觀：「雖然4月發送了首期消費券，但去年發放1萬元，今年只有5,000元，實際上少了一大筆錢在市場出現。4月應該還有增長，但大概只有低雙位數。」

星展銀行香港經濟師謝家曦亦認為，4月的增長原因也是旅客而非消費券：「香港人已經習慣了消費券，大多用在生活消費，而不是新的消費，所以消費券應該不會影響太大。4月雖有很多港人外遊，但亦有大量內地旅客來港可以彌補差距，預計大約會是20%左右的升幅。」

【香港零售】香港3月零售業銷貨額為336億元　同比上升40.9%符市場預期

本報記者：李智賢

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