Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還

不少奢侈品牌都會向新入職員工送上產品，確保員工工作期間的行頭均為自家產品。外國一名女子於社交平台TikTok拍片，曬出自己入職Gucci後收到的手袋等禮物。但女子疑因講錯一句話，遭公司解僱兼要交換所有禮物。

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女子Melanie Moradi來自美國洛杉磯，早前入職Gucci成為售貨員。

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Melanie在TikTok拍片，展示自己收到的兩大袋Gucci行頭，包括3件恤衫、兩條褲、兩件西裝外套、一個手袋、一條皮帶、襪子、一對平底鞋及一對白色波鞋。

其中價值最高的一件貨品，就是售價1,550美元（約1.2萬港元）的GG Marmont迷你手袋。

Melanie也表示，所有Gucci員工的制服基本上為同款，只不過男裝和女裝制服略有差異。

她在片中更開玩笑指，自己是否應該只保留Gucci手袋，然後帶袋「走佬」直接消失。

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Melanie這段影片引起網民關注，於TikTok的瀏覽次數突破940萬次。不過這段片於網上流傳11日後，Melanie突然宣布自己遭公司解僱，更要交換這堆禮物。

原來公司起初已要求Melanie刪除影片，她雖然有照做，但最終仍失業。她表示自己並非純粹因展示公司禮物惹禍，而是公司認為她指打算帶袋「走佬」這句玩笑之言，對公司造成不好影響。

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責任編輯：鄭錦玲