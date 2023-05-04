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【金融中心】英國上市公司CEO人工太低？　倫交所代出頭：若袖手旁觀、人才將成為最大出口貨

股市 18:46 2023/05/04

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【金融中心】英國上市公司CEO人工太低？　倫交所代出頭：若袖手旁觀、人才將成為最大出口貨

倫敦證券交易所（LSE）行政總裁Julia Hoggett 公開呼籲市場給予上市公司管理層更優厚待遇。Hoggett批評，有基金經理、投票顧問在反對給予英國上市公司管理層更高薪酬的同時，在其他市場贊成讓高層報酬更高，特別是美國市場。

作為上市平台都要為上市公司高層出聲，Hoggett 揚言：「另一種選擇是，我們繼續袖手旁觀，令我們最大的出口產品變成了技能、人才、稅收和產生這些收入的公司。」

她期望，基金經理、投票顧問與上市公司保持建設性討論，支持英國上市公司在全球競爭環境之中爭取人才，令優秀公司留在英國發展。

多家英企薪酬方案遭股東質疑　美企CEO人工比例遠高於英港

近期，多家英國上市公司的管理層薪酬議案都被股東反對，包括日用品製造商聯合利華（Unilever）本周舉行AGM，約6成股東最新反對公司的薪酬報告，認為公司行政總裁基本年薪185萬英鎊過高。另外，教育股培生（Pearson）建議將最高年度獎金水平由工資的200%升至300%，也遭到股東反對。

據彭博數據，英國富時100指數成份股的CEO，2021年平均薪酬是公司平均員工的77.5倍，而香港恒生指數成份股，CEO總薪酬是員工平均的90倍，而美國標普100指數成份股，CEO總薪酬是員工平均的254倍。

參考另一調查機構The High Pay Centre數據，富時100指數成份股的CEO 於2021年總薪酬，是全職員工入息中位數的109倍。

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