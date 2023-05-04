▲ 【五一黃金周】微信支付：內地零售日均消費多疫前2.1倍 港澳日均消費額增1.4倍

内地旅遊業復蘇迅速，騰訊 （00700） 旗下微信公布，今年「五一」期間，全國零售、餐飲、酒旅、交通等行業日均消費，對比2019年疫前錄大幅增長，當中，零售行業增長212%，交通行業增長198%，餐飲行業增長187%，酒旅行業增長93%。此外，「五一」出境遊熱度繼續上升，消費數據顯示，熱門境外目的地依次為香港、澳門、日本、泰國、韓國和新加坡。

微信支付日均線下消費金額增長75%

微信跨境支付活動活躍，相對2019年，「五一」期間，微信支付日均線下消費金額增長75%，消費筆數增長88%。其中港澳地區在消費金額的增長最多，達到137%，日均線下消費筆數增長118%；而消費筆數以日本漲幅最大，達到141%。

部分商戶增幅明顯，包括「Grab境外打車小程序」五一期間單日消費筆數創新高，按月增長近2倍；「韓國Korail火車票小程序」日均消費筆數較年初升近3.5倍；泰國便利商超行業日均消費筆數較年初倍增。

微信指，除北上廣深外，五一假期全國旅遊行業消費金額排名第一的城市爲成都，重慶、西安、蘇州緊隨其後，而開封清明上河園、西安周至水街和日照東夷小鎮位列全國單一景區消費筆數前三。

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記者：伍鍵文