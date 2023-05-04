【銀行危機】美國FHN與多倫多道明銀行終止合併　FHN盤前跌40%

▲ 【銀行危機】美國FHN與多倫多道明銀行終止合併

美國First Horizon Corporation（美：FHN，美國第一地平綫銀行）及多倫多道明銀行TD Bank Group（美：TD）宣布，雙方同意終止於2月28日宣布合併協議。合併告吹消息公布後，FHN盤前跌40%。

道明銀行指，對於能否獲得監管機構同意合併交易存在不確定性，因此雙方選擇終止合併協議。按照終止協議，道明銀行需要向FHN支付2億美元現金，這並不包括向FHN支付的2500萬美元合併開支，而道明銀行購買的FHN G系優先股，轉換價仍為25美元。

FHN主席、總裁兼行政總裁Bryan Jordan表示，雖然合併告吹屬意料之外且令人遺憾，但集團會繼續在成長路上繼續營運。

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編輯：陳韻妍