【網店物流小幫手@iM網欄】市場新興：電商代營運

近年，電子商貿發展愈來愈成熟，無論在營運、營銷、配送方式等方面，都變得非常多元化。然而，電商市場競爭激烈，想在網購市場中突圍而出，絕不容易，需要電商持續投入資源和成本，以應對營運、推廣等運作。特別是對於中小型電商及傳統零售企業，有限的資源和經驗，引致拓展電商業務困難重重。因此，電商代營運服務應運而生。

電商代營運服務提供了一站式電商解決方案，除了可代處理物流配送外，更可包辦網店管理、日常操作、產品上架、網絡營銷等，務求讓客戶以最少的資源，獲得最大的生意額。對於資源及經驗有限的中小企而言，電商代營運，可如何有助流暢經營網店，令業務迅速發展？

掌握電商生態

在網店發展初期，代營運服務有助企業減低錯誤成本，即減少「撞板」的機會。「萬事起頭難」，由零開始建立網店，企業需時熟習網購生態和操作，亦需花費資源聘請電商專才，過程中無疑會來回交涉，花費不少心力、資源和時間。若網店由開店到日常運作，都交由專業團隊統一包辦，店主將更易管理，大大節省營運成本，將焦點專注於產品研發和業務發展，主力提升品牌競爭力，迅速起步。

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數據：發展為成功電商的王牌

對電商來說，獲取生意是最大的目標之一。在競爭激烈的網購世界，要搶佔先機，必須洞悉潛在顧客的行為和習慣，因此需要強大的秘密武器：數據！一般電商開展業務時，較難預測市場動向，然而，代營運團隊經驗相對較豐富，能有效整合消費者數據，協助規劃網店營運方向。在代辦廣告營運後，更能從受眾的資訊中，整合統一所有潛在客戶的消費數據，作出精準分析，從而定制合適的營銷策略，全面掌握潛在顧客的消費面貌，從而有助電商迅速提升生意額。

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市面上有不少代營運方案，電商可按自身業務和內部需要，彈性地選擇合適方案。例如，有些電商只選擇由第三方代辦物流配送，有些則選擇由第三方包辦網店所有營運、宣傳、物流配送等服務。在選擇代營運夥伴時，可考慮自身的資源、代營運商提供服務的完整性，以及代營運團隊的資源和經驗，從而判斷其營運商，能否滿足你不同發展階段的需求，長遠幫助網店穩固成長。無論網店規模大小，電商都需花上不少心力經營。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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