【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　已否認旗下國際數字商業集團考慮在美國IPO

▲ 阿里巴巴旗下國際數字商業集團據報考慮在美國IPO 惟已否認

據外電引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下國際數字商業集團正考慮在美國IPO，以刺激包括旗下主要電商平台Lazada及AliExpress的業務增長。據報，由於上市計劃仍處於早期階段，集資規模當尚未敲定。

阿里巴巴國際數字商業集團回應本報指，目前沒有上市計劃。

阿里巴巴周五（5日）高開1.6%，報82元。而阿里巴巴昨日於美股盤前曾升4%，但自公司否認分拆上市後，股價最後升幅收窄至1.2%，報82.49美元。

國際數字商業集團為阿里巴巴為六大業務集團之一，旗下包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz、Alibaba.com等業務，並由蔣凡擔任首席執行官。

外電指，市場對阿里旗下國際數字商業集團估值各有不同，摩根士丹利於3月時估算，涉及Lazada及Trendyol的國際零售部門的估值約為290億美元，中金則在同月估算國際業務分支的估值為約390億美元。但值得留意是，面對經濟衰退憂慮，最近幾個季度，增長一直不穩定。

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編輯：袁諾曦