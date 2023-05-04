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【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下國際數字商業集團據報考慮在美國IPO　惟已否認　阿里巴巴美股盤前曾升4%

股市 18:20 2023/05/04

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據外電引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下國際數字商業集團正考慮在美國IPO，以刺激包括旗下主要電商平台Lazada及AliExpress的業務增長。據報，由於上市計劃仍處於早期階段，集資規模當尚未敲定。

內媒引述阿里國際數字商業集團指，沒有上市計劃。

受消息刺激，阿里巴巴於美股盤前曾升4%，但自公司否認分拆上市後，股價升幅收窄至2%，報83.1美元。

國際數字商業集團為阿里巴巴為六大業務集團之一，旗下包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz、Alibaba.com等業務，並由蔣凡擔任首席執行官。

市場對阿里旗下國際數字商業集團估值各有不同，摩根士丹利於3月時估算，涉及Lazada及Trendyol的國際零售部門的估值約為290億美元，中金則在同月估算國際業務分支的估值為約390億美元。但值得留意是，面對經濟衰退憂慮，最近幾個季度，增長一直不穩定。

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編輯：袁諾曦

港股 美股 美國 阿里巴巴－SW（09988） IPO 阿里巴巴
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