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WHITESANDS洋房3,650萬沽　呎價不足1.5萬　原業主帳面蝕1,800萬

股樓投資 18:29 2023/05/04

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雖然樓價回升，但二手市場仍有大額蝕讓買賣，其中由太古地產（01972）負責發展，位於大嶼山嶼南道的WHITESANDS，近日錄得首宗二手成交，原業主帳面蝕約1,800萬元。 

土地註冊處資料顯示，WHITESANDS雙號屋，實用面積2,467平方呎，連約1,369平方呎花園，早前以約3,650萬元易手，實用呎價僅約14,795元。 

據了解，原業主為內地背景人士，於2018年以5,450.5萬元一手購入上址，換言之，現帳面蝕約1,800萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 大嶼山 WHITESANDS 二手市場 私人屋苑

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