  • 27°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嬰兒車疑未鎖好斜路狂衝 美漢及時出手阻直闖大馬路（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/05/05

分享：

分享：

美國加州早前差點發生一宗駭人事故，一名婦人懷疑一時失誤未有鎖好嬰兒車，使嬰兒車直衝馬路。幸好附近一名男子及時出手，成功保護嬰兒免受意外。

特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」 【下一頁】

網上流傳的影片顯示，女子打開後車門後，回身便看到嬰兒車往斜坡底「出發」，立即上前追趕。惟她連番跌倒，眼見嬰兒車愈離愈遠，估計不久將闖入川流不息的馬路中，女子不禁大聲呼救。

嬰兒車即將衝到馬路時，一名男子從旁趕到，一手扶穩嬰兒車，再推回婦人身旁。其他在場人士亦上前，幫助屢次跌倒的婦人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂 【下一頁】

美媒及後找到當日的救嬰英雄Ronald Nessman，他指剛好在附近完成工作面試，正打算與姐姐去洗車時便遇上驚險場面。Nessman稱當日風勢十分強勁，眼見嬰兒車衝向馬路時便毫不猶豫跑去攔截。

對於不少網民稱自己為英雄，Nessman稱自己並不是。事實上Nessman的生活此前亦混亂不堪，2018年失去伴侶後生活再無方向。他曾經成為露宿者，最近才搬去與姐姐同住。Nessman笑言，今次網路成名可能就是自己的第二次機會。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年
2023/05/04
英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年
碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃
2023/05/04
碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
2023/05/04
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
紐約州回購槍支計劃反應熱烈 單日回收數千支槍
2023/05/03
紐約州回購槍支計劃反應熱烈 單日回收數千支槍
美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權
2023/05/03
美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權

你可能感興趣

英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年
11:33 2023/05/04
英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年
碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃
09:05 2023/05/04
碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
08:05 2023/05/04
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
網絡熱話 交通事故 美國 加利福尼亞 露宿者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能
俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
【俄烏戰爭】烏否認襲克宮 普京盟友揚言「消除」澤連斯基（持續更新）
【俄烏戰爭】烏否認襲克宮 普京盟友揚言「消除」澤連斯基（持續更新）
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款