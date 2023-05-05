嬰兒車疑未鎖好斜路狂衝 美漢及時出手阻直闖大馬路（有片）

美國加州早前差點發生一宗駭人事故，一名婦人懷疑一時失誤未有鎖好嬰兒車，使嬰兒車直衝馬路。幸好附近一名男子及時出手，成功保護嬰兒免受意外。

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網上流傳的影片顯示，女子打開後車門後，回身便看到嬰兒車往斜坡底「出發」，立即上前追趕。惟她連番跌倒，眼見嬰兒車愈離愈遠，估計不久將闖入川流不息的馬路中，女子不禁大聲呼救。

嬰兒車即將衝到馬路時，一名男子從旁趕到，一手扶穩嬰兒車，再推回婦人身旁。其他在場人士亦上前，幫助屢次跌倒的婦人。

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美媒及後找到當日的救嬰英雄Ronald Nessman，他指剛好在附近完成工作面試，正打算與姐姐去洗車時便遇上驚險場面。Nessman稱當日風勢十分強勁，眼見嬰兒車衝向馬路時便毫不猶豫跑去攔截。

對於不少網民稱自己為英雄，Nessman稱自己並不是。事實上Nessman的生活此前亦混亂不堪，2018年失去伴侶後生活再無方向。他曾經成為露宿者，最近才搬去與姐姐同住。Nessman笑言，今次網路成名可能就是自己的第二次機會。

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責任編輯：吳漢培