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世衛高層捲性騷擾指控被炒 曾率團訪華調查新冠起源

環球社會熱點 18:10 2023/05/04

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世界衛生組織（WHO）證實，已解僱一名涉嫌性騷擾事件的高級科學家安巴雷克（Peter Embarek），但安巴雷克質疑相關性騷擾指控。安巴雷克2021年曾率團遠赴中國調查新冠肺炎疫情源頭，其後發表報告指，病毒極不可能從武漢實驗室洩漏。

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WHO發言人表示，該組織去年經調查及相應紀律程序，證實對安巴雷克的性騷擾指控屬實，已解僱對方。

據悉，相關事件於2015年及2017年發生。WHO於2018年首次接獲有關安巴雷克的投訴，但沒有提供詳情。

安巴雷克回應指，2017年的事件以友好方式立即解決，他受保密協議約束而不便進一步評論。他強調自己不知道有其餘投訴個案，對另一宗投訴提出質疑。

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安巴雷克2021年曾率領世衛國際專家團，前往武漢調查新冠疫情起源。

專家團其後發表120頁的報告，指新冠病毒很可能是通過另一種中間動物宿主透過蝙蝠傳播給人類，但科學家認為沒有足夠證據來確定具體物種。

報告又指病毒通過冷藏食品傳入是可能的途徑，但極不可能是從實驗室洩漏。

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責任編輯：鄭錦玲

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