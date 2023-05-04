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【國際醫療健康周】匯聚300展商　一對一商貿配對

商業 18:05 2023/05/04

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「國際醫療健康周」將於5月16至31日舉行，圖左至右為安老事務委員會主席李國棟醫生、香港貿發局總裁方舜文、香港醫療及保健器材行業協會主席梁立慧博士。 （ 梁偉榮攝）

由香港貿易發展局策動的第二屆「國際醫療健康周」將於5月16至31日舉行，兩大旗艦活動分別是第3屆「亞洲醫療健康高峰論壇」及第14屆「香港國際醫療及保健展」，後者將有300家來自本地、加拿大、內地、日本、台灣和美國的展商參與，有參展商希望能在展覽中找到好的生意拍檔，亦有展商期望展覽能助其品牌走出國際。

【香港零售】香港3月零售業銷貨額為336億元　同比上升40.9%符市場預期

其中一個展商為「清晰聽」5G助聽器，產品將5G波束成型技術Beamforming應用在助聽器，有效降噪9成，力滔有限公司全球銷售與行銷副總裁梁靄如（Maggie）表示，今次是首次參展，「清晰聽2012年於本港發明及生產，銷往菲律賓、台灣、內地、印尼等地」，她期望今次展覽能找到好的生意拍檔，做好產品的宣傳及教育。

力滔有限公司全球銷售與行銷副總裁梁靄如

另一參展商為AusMed Global，他們主推KetoMetrics呼吸酮分析儀，只需透過吹氣測試，就可以測出糖尿指數，準確度在99%以上，免卻糖尿病人「篤手指」之苦，其行政總裁葉琳（Christine）期望今次展覽可助其產品走出國際，「我們會在展覽期間接受預購」，產品現時還未定價，但她預期會在1年內售出5萬台測試機以及不計其數的測件。

AusMed Global行政總裁葉琳

300個展商參與

貿發局總裁方舜文表示，今次健康周為有史以來最大型，其中「國際醫療健康周」將於5月17至18日舉行，首日將假香港會議展覽中心舉行，次日則以線上模式進行，活動將有逾80位來自全球醫療界的專家、投資者及商界人士等參與，包括GSK、三井株式會社、復星醫療等。

至於「香港國際醫療及保健展」則雲集300個展商，場內設有生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、保健護理世界、醫療用品及消耗用品、化驗室設備及生產方案6大展區，另外還有「香港醫療及保健器材行業協會」專屬展區及「香港科技園」展館。

料展覽業明年完全恢復

論壇及醫療展舉行期間，將設有投資項目對接平台及一對一的商貿配對會議，方舜文稱，到時將可協助初創尋找投資者，「5間大學將會帶來50個方案，數碼港亦會參與」，她指出，香港在醫療健康擁有不少優勢，包括出色的科研人才、受到知識產權的保護，「再加上香港是國際金融中心，2022年共有92間醫療科技公司在香港上市，融資相對容易」，此外還有「港澳藥械通」政策等等。

方舜文同時指出，今年1月的數個展覽中，非本地參展商只佔2至3成，至3月的珠寶展及影視展，已有逾5成外地參展商及買家，增長強勁，她預計到今年年尾，展覽業將會恢復7成，至明年更可完全恢復。

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