【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑季近煞科繼續努力練習 葉雅傑吳保錡冀年底跑出好成績

臨近夏季，本地跑步比賽接近尾聲，香港田徑總會在剛過去的星期六日（4月29至30日）舉辦香港田徑錦標賽，當中長跑賽事，星期六的男子10000米由葉雅傑以32分33秒96奪冠，星期日的5000米則由謝俊賢以14分54秒28奪得，女子5000米及10000米同時由屈旨盈包辦，時間分別為18分25秒15及38分25秒51。而星期日由Running Man Athletic Club（RMAC）贊助、香港馬拉松推廣社主辦的沙田10K河畔賽（沙田10K），葉Sir葉雅傑就像有著用不完的氣力，以33分16秒再次得到冠軍，而女子組則由黃詠儀以40分28秒奪冠。同日焦點還有人氣組合Error成員吳保錡、viuTV藝員蔡寶欣(Pony)及李炘頤(Alina)等影星參與，當中保錡以47分2秒衝線，較早前渣馬10公里個人紀錄時間足足快了8分鐘，Pony及Alina亦分別以56分及57分完成，成績不錯。

▲ 沙田10K賽分別由葉雅傑及黃詠儀包辦男女子全場最冠軍。

先講講田徑錦標賽10000米當天，溫度約26至27度，濕度亦逾百分之80 ，濕熱的天氣為跑手表現帶來一定影響，5000米香港紀錄保持者謝俊賢以12分18秒完成頭4公里，一度大幅領先一眾跑手，但或因出現狀況及開得太快，其後需要「上岸」棄賽，賽事變成兩位New Balance香港運動員葉雅傑與黃冠衡對壘，葉Sir在最後展開強勁衝刺，最終以11秒距離力壓對手，第三為鄭文皓。

▲ 香港田徑錦標賽男子10000米最後由兩位NB香港運動員葉雅傑與黃冠衡奪得頭兩名。（圖片來源：香港田徑總會網上直播截圖）

至於女子10000米，開賽後香港隊運動員屈旨盈及黃卓寧明顯在前領放，黃卓寧在頭幾公里亦數度領先，以15分8秒完成頭4公里，但黃後來受左足弓傷痛影響而要退出賽事，最終屈旨盈遙遙領前下首先衝過終點，亞軍及季軍分別為范倩怡及Gottschalk, Katrin Sabine。

▲ 屈旨盈奪得女子10000米冠軍。（圖片來源：屈旨盈facebook專頁）

沙田10K賽方面，賽事闊別四年後再次舉辦，共有逾1600人參加，在石門起點出發，跑到馬鞍山海濱長廊折返。疫情後有關當局對長跑賽事審批更為嚴格，令今次賽事遲遲未獲得批准，差點要取消，最終在比賽前數天獲批。近幾個月科學園吐露港一帶的幾個跑賽，亦由原來的科學園大埔來回，變成在科學園附近圍圈的「倉鼠跑」，可見不久將來不同的路跑申請，都會有一定的難度。

▲ 沙田10K賽共有逾1600人參加。（圖片來源：Running Man Athletic Club facebook專頁）

葉Sir賽後接受訪問，指大慨個幾月前已經知道會連續兩日比賽，一心只想跑到自己的目標時間。「沒有諗是否冠軍，即使兩日冠軍，但的確有點不滿意第二日的時間，因為是今年跑這麼多次10公里以來首次跌出32分鐘大關，期望下一次連續兩日比賽時，可以跑得再好些，如果第二天較第一天快，就更為理想！」

▲ 沙田10K賽葉Sir以首名衝線。（圖片來源：Running Man Athletic Club facebook專頁）

每個星期日凌晨在元朗公園跑長課「出晒名」的葉Sir，表示近日天氣轉熱，即使清晨長課也顯得吃力，未來幾個月會慢慢再努力跑每次20-25公里的長課，到九月至十月跑季開鑼時再看看有什麼比賽參加，目標是年尾10公里賽事跑入31分鐘內的時間。他又指現時出國比賽相對疫情前容易，亦會留意有沒有海外比賽可以參加。

至於賽事焦點的保錡，賽前賽後一直被不少跑手「集郵」，他都很有禮貌地一一答應。對於今次跑進47分鐘，他接受訪問時表示沒有特別滿意。「因為一個跑步的人真心是想愈來愈叻，而不是想停滯不前，短期內目標想10公里45分鐘內，半馬全馬都想參加，甚麼都先試一試，再去想自己想跑甚麼。現在會繼續跑繼續練，因為想對自己有個交代。」

▲ 保錡以47分2秒完成10公里賽事，成績驕人。（圖片來源：保錡 facebook專頁）

最近保錡發佈今年第一首新歌《Echo My Heart》，以跑步為主題，吸引不少跑友收聽及轉載。「新歌都想多些人聽，想鼓勵多些人跑多些步，其實跑步跑得太快都會辛苦，最重要是跑啱節奏。」將會在今年年底參加台北馬拉松的保錡，現在已每星期加入長課訓練。「最重要是跑得晒，唔係跑得快！」

▲ 保錡經常在IG Story分享跑步心得鼓勵大家。（圖片來源：保錡 IG專頁）

最近小弟亦有聽保錡新歌，《Echo My Heart》歌詞其中幾句特別深刻：「能量用盡時別理他，就重頭學到家，Let’s run away，逆了風別迴避，人目標很多拖拖拖到後悔最該死。」每次和保錡跑步，都感覺到他的強大氣場及不放棄的精神，相信他的跑步目標，今年內定必達到。

▲ 保錡、Pony、Alina、米露迪及阿神一起參加沙田10K賽。（圖片來源：保錡 facebook專頁）

▲ 葉Sir及保錡在賽後一起接受訪問。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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