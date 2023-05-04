University Hill第2A期次輪銷售報捷　191伙價單單位即日沽清

新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角新盤University Hill第2A期，首輪銷售大開紅盤後，極速加推兩張價單，並於今日（4日）舉行次輪銷售，以價單形式推出191伙。市場消息指，即日沽清全數單位。

資料顯示，次輪銷售涉及216伙，其中191伙以價單形式發售，折實售價由325.43萬元起，至最貴1,114.68萬元，呎價則約13,202元至18,890元，而餘下25伙則招標發售。

新地代理總經理胡致遠早前透露，University Hill第2B期將緊接登場，最快於本周末上載樓書，短期內公布首張價單，定價將參考項目第2A期的造價及自身景觀優勢，絕對有提價的空間。

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