▲ 【五一黃金周】內地電影五一檔期票房達15億人幣、較2021年遜色 惟與2019年相若

貓眼娛樂 （01896） 公布，五一黃金周檔期間，內地票房於上周六（4月29日）至周三（3日）期間共錄15.2億元（人民幣，下同）票房，日均票房3億元，人次共3762萬次，場次共230萬場。2023年票房仍未及2019年及2021年，分別錄15.3億元及16.7億元。

2023年五一檔票房，時隔兩年重回15億元票房，基平持平2019年《復仇者聯盟4》引領的歷史第二高位，期內雖然多達18部影響上映，但票房逾萬元的影片做有9部，逾十萬元的影片亦有6部，均為歷史新高，而且檔期呈「後程發力」走勢。從影片上映情況來看，五一檔開局不如往年火爆，新片雖多，但缺少像往年百萬級想看的大熱影片。

榜首為內地電影《人生路不熟》

以地區劃分，票房仍以一線城市貢獻為主，依次為上海、北京、深圳及廣州，期內分別貢獻7843萬元、7005萬元、4826萬元及4439萬元。

首10名票房電影方面，榜首為內地電影《人生路不熟》，檔期票房共5.1億元；經典動畫《男兒當入樽》以1.5億元排名第四，新海誠的《銀芽之旅》以2337萬元排第7位。任天堂旗下的《The Super Mario》全球已破10億美元票房，則以2130萬元排第9位。

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記者：宋佩恩