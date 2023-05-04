【美股焦點】法興：美信貸緊縮達疫情以來最高　或促美企債務違約率升逾倍

▲ 法興：美信貸緊縮達疫情以來最高 或促美企債務違約率升逾倍

市場憂慮美國地區銀行危機出現「骨牌效應」，並拖累整個金融環境。法國興業銀行表示，估計現時借貸環境已達至疫情以來最緊張水平，信貸緊縮可能會促使部份美國公司的債務違約率上升一倍以上。

法興銀行策略師指出，矽谷銀行、第一信託銀行和其他地區性銀行在過去兩個月內倒閉，預期將降低銀行提供貸款的意願。隨銀行業危機持續，估計美國將會收緊借貸標準。

現時美國的信貸環境可能是處於疫情以來最緊縮的水平。這可能為金融行業帶來麻煩，因為傳統而言，貸款條件收緊之後會出現更高比例的投機級別債務違約。

該行指出，現時銀行的信貸標準暗示違約升至8.4%，是長期平均水平的兩倍多，遠高於當前美國高收益利差所暗示的水平。

自3月初矽谷銀行倒閉以來，投資界已警告企業違約風險將上升，尤其是在商業房地產領域，因為其約80%的債務由中小型銀行提供融資。

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編輯：袁諾曦