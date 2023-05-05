【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結

英王查理斯三世（King Charles）將於周六（6日）於西敏寺舉行加冕禮，成為英國自1066年以來第40位君主。查理斯與王后卡米拉（Queen Camilla）在典禮上都會接受加冕，本文列出加冕禮當日流程、詳細時間表、巡遊路線及儀式三大看點。

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加冕禮直播連結

加冕禮時間表

英國早上6點（本港下午1點）：加冕禮巡遊觀眾區正式開放，參與巡遊的武裝部隊成員及來自各地人員開始列陣。 英國早上10點20分（本港下午5點20分）：國王巡遊（The King's Procession）隊伍由白金漢宮出發，查理斯伉儷由皇家騎兵護衛隊陪同下乘坐馬車前往西敏寺。 英國早上11點（本港下午6點）：巡遊隊伍抵達西敏寺，加冕儀式正式開始。 英國下午1點（本港晚上8點）：加冕儀式完成後再舉行加冕巡遊，查理斯伉儷乘坐馬車經原路折返白金漢宮，一眾王室成員其後將於白金漢宮陽台露面。

巡遊路線圖

巡遊路線來往白金漢宮與西敏寺，會經過倫敦多個地標，包括林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall）、國會廣場（Parliament Square）。

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加冕禮主要流程

承認 ：查理斯穿加冕長袍站在有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）向西敏寺内嘉賓介紹君主，在場者高呼「天佑國王！」

：查理斯穿加冕長袍站在有700年歷史的加冕椅旁，坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）向西敏寺内嘉賓介紹君主，在場者高呼「天佑國王！」 宣誓 ：坎特伯雷大主教主持宣誓，查理斯將宣誓在統治期間會維護法律及英格蘭教會，並聲明他是忠實的新教徒。

：坎特伯雷大主教主持宣誓，查理斯將宣誓在統治期間會維護法律及英格蘭教會，並聲明他是忠實的新教徒。 恩膏 ：查理斯會脫下加冕長袍坐於加冕椅上，由坎特伯雷大主教將特別配製的聖油膏，以畫十字聖號形式抹在其頭、胸和手上。

：查理斯會脫下加冕長袍坐於加冕椅上，由坎特伯雷大主教將特別配製的聖油膏，以畫十字聖號形式抹在其頭、胸和手上。 授權 ：查理斯將獲授予數件王權之物，包括君主一生只會戴一次的加冕專用聖愛德華王冠（St Edward's Crown）、象徵宗教和道德權威的王室寳球（the Sovereign's Orb）、象徵權力的十字權杖、象徵正義和憐憫的鴿子權杖、名為「Supertunica」的金袍。

：查理斯將獲授予數件王權之物，包括君主一生只會戴一次的加冕專用聖愛德華王冠（St Edward's Crown）、象徵宗教和道德權威的王室寳球（the Sovereign's Orb）、象徵權力的十字權杖、象徵正義和憐憫的鴿子權杖、名為「Supertunica」的金袍。 登基和致敬：國王離開加冕椅並移步王座，坎特伯雷大主教及王室成員等人跪拜致敬。

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責任編輯：鄭錦玲