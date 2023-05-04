英希斯路機場將罷工8日 加冕典禮或受影響

由於勞資雙方談判破裂，英國倫敦希斯路機場工作人員將罷工8日。罷工將涉及約1,400名工作人員，包括保安等職位。首階段罷工於周四（4日）起開始，直至周六（6日），外界預料將對周六舉行的英王查理斯（King Charles III）加冕典禮造成影響。

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是次罷工的工作人員集中於5號客運大樓，第二階段罷工將於下周二（9日）開始，周三（10日）結束，本月25至27日時將再舉行罷工，合共8日。

團結聯盟（Unite unions）工會協調幹事Wayne King表示，工會已多次給予機場加薪機會，但無奈未能達至成員預期告終，遂舉行罷工。據悉，機場最新提出方案為加薪4%，並提供2,000英鎊（約1.97萬港元）的一次性獎金。

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工會同時透露，希斯路機場保安年收入較競爭對手史坦斯特機場（Stansted Airport），或吉域機場（Gatwick Airport）少6,000英鎊（約5.9萬港元）。亦較倫敦周邊小型機場盧頓（Luton）機場員工，少500英鎊（約4,930港元）。

希斯路機場據報在疫情期間損失逾40億英鎊（約394億港元），目前仍在虧損。團結聯盟秘書長Sharon Graham批評，希斯路機場是英國頂級機場，處理航班及貨運量亦較其他機場多，但保安薪金較其他機場低並不合理。

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責任編輯：李俊儀