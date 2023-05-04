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【本地零售】香港3月零售業銷貨額按年升逾4成　政府：基數低屬部分原因

理財智慧 17:27 2023/05/04

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政府統計處今日（4日）公布，最新零售業銷貨額為336億元，較去年同月上升40.9%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。

政府發言人表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急升，盡管比較基數低亦是部分原因。展望未來，發言人指出訪港旅遊業和私人消費復蘇，應繼續惠及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。

在今年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%，臨時估計為26億元，較去年同月下跌8.6%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.4%。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升38.2%）；服裝（上升136.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升14.0%）；百貨公司貨品（上升37.2%）；藥物及化妝品（上升64.4%）；汽車及汽車零件（上升44.7%）；燃料（上升14.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升187.9%）；傢具及固定裝置（上升8.4%）；中藥（上升44.3%）；書報、文具及禮品（上升34.1%）；以及眼鏡店（上升137.8%）。
 
另一方面，今年3月與去年3月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌8.2%）。
 
2023年第一季與2022年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升10.8%。

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撰文 : 陳楚琨

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