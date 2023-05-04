▲ 【Twitter】馬斯克入主Twitter裁減90%員工 全職員工僅剩約千人

外電引述消息人士報道，自馬斯克（Elon Musk）去年10月入主Twitter，便展開一系列重組及大規模裁員，過去半年Twitter員工人數大跌90%，全職員工由8000人降至約1000人。

馬斯克上月接受BBC訪問時指，他自接手Twitter以來，已裁員逾6000名員工，目前Twitter員工已有約1500人。不過，馬斯克沒有透露合約員工、全職員工或外判員工的數目。

宏觀經濟前景不明朗下，Twitter裁員只是眾多科網股裁員的序幕。自馬斯克完成收購Twitter後，他已裁減行政總裁Parag Agarwal、財務總監Ned Segal等高級管理層。Twitter首輪裁員始於去年11月，當中以控制成本為由，裁減3700人。

相關文章：【Twitter】Twitter聯合創始人Jack Dorsey「改口」 稱馬斯克非Twitter合適領袖

相關文章：【Twitter】馬斯克：收購Twitter不明智兼時間點糟透 但「有些東西是無價的」

編輯：陳韻妍