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【ChatGPT AI熱潮】GPT-4訓練內容偏重科幻小說？　學者倡提升訓練模型透明度

科技 18:14 2023/05/04

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有學者近日分析發現，現時GPT-4生成內容之中，包含不少知名小說內容，並且多為科幻小說。

由ChatGPT生成的內容在創作人圈子、教育界等引發不少爭議，早前ChatGPT早前更追加進化版本「GPT-4」，採用下一代自然語言處理模型，惟開發ChatGPT的OpenAI一直未有公開訓練模型的資料庫來源及方式等。

有學者近日分析發現，現時GPT-4生成內容之中，包含不少知名小說內容，並且多為科幻小說。因此，學者倡議ChatGPT等聊天機械人的語言模型應該使用公共資料進行培訓，增加透明度，以回應爭議。

據外電指，美國加州大學柏克萊分校學者發表論文，研究ChatGPT、GPT-4包含多少本小說內容。研究發現模型在訓練過程已經記住了大量受版權保護的作品，記憶深刻程度與這些書籍段落出現在網絡上的頻率高低有關，包括世界知名的《哈利波特》、《魔戒》三步曲、《沙丘》、《飢餓遊戲》、《一九八四》等。而GPT-4訓練採用的其他類別的小說作品如國際英語文學作品、黑人作品，則相對較少。

隨著愈來愈多受版權保護的作品進入大型語言模型（LLM），開發科企將會遇到更多版權法律糾紛，惟訓練模型是否涉侵權則有待法院判定。學者強調，是次研究只希望了解小說內容與模型表現是否有關，並非為解開GPT-4訓練資料庫謎團，如「它們（小說內容）是否真正存在於這些模型的訓練資料中」。

其中，模型訓練偏重科幻小說，將深深影響其敘事和表達，因此學者提到「確保訓練模型時用甚麼透明公開的資料十分重要，採用開源模型亦會是更好方式」，盼藉著是次研究，幫助改善收集資料訓練時採用的標準。

責任編輯：張寶燕

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