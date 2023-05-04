▲ 【香港經濟】香港3月零售額按年升40.9% 珠寶首飾等銷貨價值勁升1.65倍

政府統計處公布，三月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年上升40.9%。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升39.4%。

香港首季零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。扣除其間價格變動後，首季的零售業總銷貨數量的臨時估計上升22.3%。

在3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%。零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，按年下跌8.6%。首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.4%。

珠寶首飾等銷貨價值勁升1.65倍

從零售商主要類別看，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升幅最高，按年升165%。另一方面，3月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌6.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌8.2%）。

政府發言人表示，隨着個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急升，儘管比較基數低亦是部分原因。展望未來，發言人指，訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。

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編輯：姚卓然