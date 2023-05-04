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英國大選前哨戰 辛偉誠認英格蘭地選「好困難」

環球政治 16:46 2023/05/04

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英國英格蘭地區周四（4日）舉行地方選舉，首相辛偉誠（Rishi Sunak）迎接來年大選的前哨戰，亦是首次在北愛爾蘭地區外強制要求攜帶個人身份證明投票。辛偉誠已明言，保守黨今次地方選舉的選情將十分困難。

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周四選舉將包括230個地方議會超過8,000個不同層級的議席，另加4場市長選舉。今次競選的地方議會議席上次選舉為2019年5月，其時保守黨議席大減逾1,300席，時任首相文翠珊（Theresa May）亦在同年7月宣布下台。

辛偉誠對今次保守黨選情亦不感樂觀，周三（3日）時表示結果或對保守黨十分困難，承認部分黨友會因去年的連串事件失去議席。

保守黨預期，今次地方選舉中將損失超過1,000個議席，如果損失議席數目降至3位數，對保守黨而言是「勝利」。

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工黨反觀亦面臨不少壓力。由於保守黨近年執政表現欠佳，工黨持續在民調保持顯著領先。外界視作今次地方選舉為2024年大選指標，如工黨未能確保兌現民調優勢，代表明年大選結果可能未必能如工黨所願。

今次選舉亦是英格蘭地區首次強制要求，選民攜帶身份證明文件去投票。有意見指出，選民間對新規定了解不深，或使部分選民今次直接不投票，可能影響最終結果。

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責任編輯：吳漢培

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