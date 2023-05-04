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【揚威海外】理大28項發明奪日內瓦發明展獎項　助治療脊柱側彎、減慢兒童近視加深

科技 16:38 2023/05/04

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理大今（4日）舉行日內瓦發明展得獎發布會，讓得獎團隊展示發明項目及分享獲獎心得。

第48屆瑞士日內瓦「國際發明展」早前完滿落幕，香港多間大學的科研成果在展上得獎，其中香港理工大學（理大）以28項發明贏取31個獎項，成為全港之冠。當中的科研涵蓋多個範疇如：太空科技、醫藥創新、醫療技術、可持續發展，及抗菌材料等，奪得日內瓦發明展金獎的項目，則包括用於治療脊柱側彎的人工智能（AI）輔助設計功能服裝，以及用於預防及減慢兒童近視的新型近視防控鏡片等。

是次理大共獲得31個獎項，包括3個最高殊榮特別大獎、5個評審團嘉許金獎、12個金獎、5個銀獎及6個銅獎。理大今（4日）舉行日內瓦發明展得獎發布會，理大行政副校長盧麗華致謝辭時指，今屆是該校歷年來獲獎最多的一屆，獲獎數量亦是全港最多。「證明理大一眾科研團隊所投放了大量的時間和精力，獲得回報和國際肯定外」，也實現了理大致力將校園內的創作科技轉化為實用產品的願景。

理大知識轉移及創業總監王家達指，除了理大，港區還有其他院校，和不少政府的部門及科研機構，參與今次的日內瓦「國際發明展」，可見「香港的科研和初創氛圍，十分踴躍」。創新發明進入日常生活，可以為市民帶來更多新可能和便利，造福社會。期望今次的成就和經驗，可以鼓舞其他科研團隊和在校老師，在未來繼續將更多創新發明帶入社會。

近視防控鏡片臨床研究：9個半月僅加深13度

獲得日內瓦州特別大獎及評審團嘉許金獎、用於預防及減慢兒童近視的新型高效「納米多環離焦」近視防控鏡片，在2022年已推出市面。目前團隊正對18名9至15歲兒童進行臨床研究，並發現佩戴了9個半月後，近視僅增加13度，比平均一年加深75度的速度慢。

帶領該研發項目團隊的工業及系統工程學講座教授張志輝表示，由於眼鏡市場競爭大、需要考慮市場環境，及參考國內的臨床做法，如何進一步擴展商業應用，仍與初創公司商討中。「對我而言，最希望透過這個項目製造一個產業鏈。很多這類發明在發明之後，下一步便是產業化。這與公司合作和院校（合作）模式有很大關係，與市場相關的（事宜），如產品自動化、降低價格，他們會全力負責。」

另一金獎得獎項目，是用於治療脊柱側彎的人工智能輔助設計功能服裝，負責的理大時裝及紡織學院副院長及副教授葉曉雲表示，早前也就該項目創立了一定初創公司。她坦言，雖然身兼開發項目負責人及初創公司老闆，但對於產品如何推出市場、改進產品功能等方面，都是依賴初創公司的同事協助，以獲得更好的市場意見，續而進一步令它發展成可用性更大的產品。

記者：殷凱怡

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