湯文亮：樓市表現與報道不符

有朋友在去年底將自住的單位賣走，然後售後租回，一直都非常有信心，認為樓市繼續下跌，即使通關亦不能挽回樓市頹勢，原因是今年第一季，傳媒對樓市報道與往年一樣，全是劈價蝕讓的壞消息，既然有咁多壞消息，樓市又點會升。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

在復活節假期，筆者見到那位朋友，他比傳媒報道的樓市還要頹廢，原因是中原地產剛剛出了報告，表示中原指數上升超過7%。他若現在要買回已出售的相若單位，加多10%都無盤，而且還要讓物業代理取笑他「臨天光瀨尿」，明知通關之後樓市會升，為何在通關之前將單位賣走？其實，筆者的朋友亦不想賣，不過當時有不少專家稱在通關之後，有不少國內業主來香港賣樓，樓價會急跌，今日他知道「專家靠得住，豬乸會上樹」。

物業代理只為促成交易

其實，未必關代理的事，代理的責任是促成一單交易，而不是擔保買賣雙方賺錢，況且代理亦無可能作出擔保，買方賺錢代表賣方賣得便宜。如果買方蝕本代表賣方賣得好價，既然一定會得罪一方，如此這般，就應該向心理質素較弱的一方埋手，絕對不能怪責物業代理。

我們明白物業代理為了促成一單交易而唱淡樓市，但不明白傳媒為何經常大字標題劈價蝕價，令人誤會樓價大跌。其實，大賺的人不知有多少，否則中原指數就不會在第一季上升超過7%，不過傳媒很少報道，並不能說傳媒所報道的是假新聞，只不過是選擇性報道而已。

回流港人入市推高樓價

至於為何中原指數會在第一季上升7%，並不是香港人或者國內人買樓做成，而是有很多回流港人買樓。那些人大多數在離開香港的時候將自住單位售出，現在因為不適應新生活而回流。在回流後發現了一件事，竟然可以用較低價錢買到昔日賣走，甚至更好的單位，所以，近日有很多人根本是「即日睇，即日買」，甚至不睇樓都會買樓的個案出現，傳媒並非不知道，只是不願意講「珍」心話而已。甚麼是「珍」心話？一個回流港人的真說話。

節錄自第808期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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