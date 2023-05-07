  • 29°C
香港時間 : 2023507日 (週日) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮：樓市表現與報道不符

名人薈萃 08:00 2023/05/07

分享：

分享：

有朋友在去年底將自住的單位賣走，然後售後租回，一直都非常有信心，認為樓市繼續下跌，即使通關亦不能挽回樓市頹勢，原因是今年第一季，傳媒對樓市報道與往年一樣，全是劈價蝕讓的壞消息，既然有咁多壞消息，樓市又點會升。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗  買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

在復活節假期，筆者見到那位朋友，他比傳媒報道的樓市還要頹廢，原因是中原地產剛剛出了報告，表示中原指數上升超過7%。他若現在要買回已出售的相若單位，加多10%都無盤，而且還要讓物業代理取笑他「臨天光瀨尿」，明知通關之後樓市會升，為何在通關之前將單位賣走？其實，筆者的朋友亦不想賣，不過當時有不少專家稱在通關之後，有不少國內業主來香港賣樓，樓價會急跌，今日他知道「專家靠得住，豬乸會上樹」。

物業代理只為促成交易

其實，未必關代理的事，代理的責任是促成一單交易，而不是擔保買賣雙方賺錢，況且代理亦無可能作出擔保，買方賺錢代表賣方賣得便宜。如果買方蝕本代表賣方賣得好價，既然一定會得罪一方，如此這般，就應該向心理質素較弱的一方埋手，絕對不能怪責物業代理。

我們明白物業代理為了促成一單交易而唱淡樓市，但不明白傳媒為何經常大字標題劈價蝕價，令人誤會樓價大跌。其實，大賺的人不知有多少，否則中原指數就不會在第一季上升超過7%，不過傳媒很少報道，並不能說傳媒所報道的是假新聞，只不過是選擇性報道而已。

回流港人入市推高樓價

至於為何中原指數會在第一季上升7%，並不是香港人或者國內人買樓做成，而是有很多回流港人買樓。那些人大多數在離開香港的時候將自住單位售出，現在因為不適應新生活而回流。在回流後發現了一件事，竟然可以用較低價錢買到昔日賣走，甚至更好的單位，所以，近日有很多人根本是「即日睇，即日買」，甚至不睇樓都會買樓的個案出現，傳媒並非不知道，只是不願意講「珍」心話而已。甚麼是「珍」心話？一個回流港人的真說話。

節錄自第808期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

 

開啟hket App，閱讀全文
香港物業 湯文亮 地產 香港 中原地產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
蘋果第二季銷售額下降2.5% iPhone銷售額增長1.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款