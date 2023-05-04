【交易安全】ZA Bank綁定新電子錢包須多重驗證　保障用戶交易安全

近來盜用信用卡個案頻生，金管局早前向各大銀行發出指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具或電子錢包時，須作多重認證。ZA Bank今日（5日）表示響應金管局發出的最新指引，針對非接觸式流動支付推出新措施，要求用戶綁定ZA Card至新電子錢包時需要進行多重驗證，藉此帶來更安全的消費體驗。

在新措施下，當用戶將ZA Card綁定至新電子錢包（如 Apple Pay、Google Pay 等）時，除了需要進行現有的驗證外，當首次透過該電子錢包使用ZA Card消費，亦須在3小時內於 ZA Bank App 透過ZA Verify功能確認相關交易，以完成電子錢包授權。相關驗證成功後，用戶便可正常使用電子錢包。

【消費情報】恒隆商場獎賞計劃2周年 周六、日派免費雪糕 消費滿指定金額即獲額外積分可當錢使【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

該行稱，ZA Bank用戶平均每2日消費1次，達Visa卡香港市場平均水平的2倍。而作為本地銀行業界一分子，期望新措施可提升消費者保障及網上交易保安水平。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機