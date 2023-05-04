  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交易安全】ZA Bank綁定新電子錢包須多重驗證　保障用戶交易安全

理財智慧 16:59 2023/05/04

分享：

分享：

近來盜用信用卡個案頻生，金管局早前向各大銀行發出指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具或電子錢包時，須作多重認證。ZA Bank今日（5日）表示響應金管局發出的最新指引，針對非接觸式流動支付推出新措施，要求用戶綁定ZA Card至新電子錢包時需要進行多重驗證，藉此帶來更安全的消費體驗。

在新措施下，當用戶將ZA Card綁定至新電子錢包（如 Apple Pay、Google Pay 等）時，除了需要進行現有的驗證外，當首次透過該電子錢包使用ZA Card消費，亦須在3小時內於 ZA Bank App 透過ZA Verify功能確認相關交易，以完成電子錢包授權。相關驗證成功後，用戶便可正常使用電子錢包。

【消費情報】恒隆商場獎賞計劃2周年 周六、日派免費雪糕 消費滿指定金額即獲額外積分可當錢使【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該行稱，ZA Bank用戶平均每2日消費1次，達Visa卡香港市場平均水平的2倍。而作為本地銀行業界一分子，期望新措施可提升消費者保障及網上交易保安水平。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 眾安銀行 經濟 信用卡 香港金融管理局 香港 銀行 恒隆

下一篇文章

【異動板塊】重卡股績優股價升勢強 濰柴升近11％ 重汽升9％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【議息前瞻】普徠仕：料聯儲局今加息0.25厘 加息周斯近尾聲 惟今年內難減息
【議息前瞻】普徠仕：料聯儲局今加息0.25厘 加息周斯近尾聲 惟今年內難減息
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款