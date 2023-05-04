【裝修設計】80萬改造呂字廳布局 564呎單位間出4間房

呂字廳是常見的屋則之一，顧名思義客飯廳的間隔尤如「呂」字一樣，各佔一格，一分為二的大細廳，雖然容易擺放傢俬，但用位局限欠靈活性。而今期介紹位於柴灣樂軒臺的單位正好就採用呂字廳布局，單位實用面積為564平方呎，擁有3間房間以及1間工人房，由於單位殘舊，喉管需要更換，加上一家四口連工人，共5人，需重新分配空間，因此戶主找來Aims Design Limited協助裝修，整個施工過程耗時4個月，共花費80萬。

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由於單位採用呂字廳設計，一邊有窗，另外一邊則沒有，令到屋內光綫不足，於是設計師決定拆走廚房及廳區的牆身，並配砌整組廚櫃以擴大空間感，然後又在單位的牆架、天花以及沙發等位置加設燈光位，在增加照明同時，又能營造出間隔分明的效果。另外，設計師又在單位內以木殼隱藏燈帶，增加單位內的光影變化。而在家具方面，設計師亦特意採用了木紋色膠板以及淺色系家具，令單位感覺更光猛及開揚。

除了燈光外，單位在空間運用方面亦下了不少功夫，為了用盡空位，設計師在客廳當中以白色膠板襯百葉床間出一工人房，及連儲物櫃，並在旁邊劃分出寵物區，在兼顧實用及空間感的同時，將呂字廳劃分出4個明確的功能區域。除了客廳，單位在廁所的設計，亦貫徹了空間利用的思維，在廁所的百葉門後方，暗藏了儲物房和抽氣扇，並在沐浴區域間出坐位，不單可以乘坐，亦能放置沐浴產品，一舉兩得。

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而在房間方面，主人房以啡黑灰為主調，配以燈光打造高貴感覺。設計師將主人房分出20平方呎做半個套廁，再以主人房儲物衣櫃間牆，省卻了原本磚牆間隔的空間，與旁邊女兒房相連，並偷出部分空間給女兒房延伸書枱與書櫃位置，一櫃多用。女兒房以藍綠配白色為主調，櫃體以簡單的幾何圖形展示。兒子房則以木紋為主，並劃分出空間擺放模型、書櫃。

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撰文：鄭日棱