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【美國加息】投行分析師：美國經濟陷衰退邊緣　美國國債明年上半年或跌至2厘

股市 16:27 2023/05/04

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【美國加息】投行分析師：美國經濟陷衰退邊緣　美國國債明年上半年或跌至2厘

美國經濟陷入衰退的聲音不絕於耳，瑞穗銀行表示，如果美國經濟陷入比目前預期更嚴重，那麼到明年年初基準10年期國債孳利率可能會降至2%。而道明證券指，如果聯儲局屆時將被迫轉向降息來挽救經濟，孳利率可能下滑至2.5%或更低水平。

瑞穗駐新加坡的經濟和策略主管Vishnu Varathan表示，認為美國10年國債殖利率到明年第一或第二季度達到2%並不奇怪，美國已經離輕度衰退不太遠。如果聯儲局開始大刀闊斧降息，那麼孳利率將大幅下滑。

同時，道明證券駐新加坡策略師Prashant Newnaha表示，歷史經驗預示可能還有更多下跌空間。市場發出了明確信息，那就是聯儲局應對通脹的鬥爭已成過去，美國現在非常接近或可能處於經濟衰退。

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編輯：姚卓然

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