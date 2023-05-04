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【香港零售】香港3月零售業銷貨額為336億元　同比上升40.9%符市場預期

商業 16:35 2023/05/04

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政府統計處今（4日）發表3月份的零售業銷貨額數字，2023年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，較2022年同月上升40.9%。2023年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同期上升17.3%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升24.1%。

【香港零售】香港3月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升41.2%及35.5%

在2023年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.6%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億元，較2022年同月下跌8.6%。2023年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同期下跌3.8%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.4%。

扣除其間價格變動後，2023年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升39.4%。2023年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同期上升15.5%。與2022年同期比較，2023年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計上升22.3%。
 
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年3月與2022年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升165.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升38.2%）；服裝（上升136.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升14.0%）；百貨公司貨品（上升37.2%）；藥物及化妝品（上升64.4%）；汽車及汽車零件（上升44.7%）；燃料（上升14.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升187.9%）；傢具及固定裝置（上升8.4%）；中藥（上升44.3%）；書報、文具及禮品（上升34.1%）；以及眼鏡店（上升137.8%）。

【中港通關】渣打大灣區營商景氣指數升至年半新高　貿發局：零售業可望持續改善
 
責任編輯：李智賢

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