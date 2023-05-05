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【迪士尼100周年系列精品】7-Eleven推 4款精品 掛繩 漁夫帽 長雨傘 收納任你選

理財智慧 12:00 2023/05/05

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迪士尼100周年系列精品，7-Eleven 加推4款迪士尼100周年「Match & Go扣住周圍遊」系列的「兩用掛繩Set 」(限量版)。同場加映「Pop Up雙面漁夫帽」、 「Pop Up耳仔長雨傘」、 「疊得起收納箱」。

全新系列將於 5月 10 日齊集 7-Eleven，數量有限，換完即止。

每款「兩用掛繩Set 」(限量版) 包含3個配件，包括：掛繩１條、毛毛球掛飾１個和指定迪士尼人物夾片２款。4款兩用掛繩顏色不同，任你搭配多種日常造型，全條掛繩可延長至160cm，亦可隨意調節長度方便掛頸或斜背兩用，符合不同身型的男、女用家。

「兩用掛繩Set 」(限量版) 詳情：

印花派發詳情： 由 2023 年5月10日起至 2023 年6月 6 日，顧客於 7-Eleven 分店購物滿20元即可享印花 1 張。其後每10元可獲多 1 張印花，如此類推。

換購詳情： 由 2023 年5月10日早上 7 時起至 2023 年 6月 9日，儲齊 8張印花加128元，即可隨機換購「兩用掛繩Set 」(限量版)２套或儲齊 8張印花加78元，即可隨機換購「兩用掛繩Set 」(限量版)1 套。數量有限，換完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠： 

推廣日期：由 2023 年 5月 10 日起至 ５月12 日（只限 3天）。兌換日期：2023 年 5 月 10 日早上 7時起至 2023 年 5 月 15日，以 8,800 yuu 積分加58元，隨機換購「兩用掛繩Set 」(限量版)1 套。數量有限，換完即止。

另有「Pop Up雙面漁夫帽」漁夫帽頭圍尺寸約59厘米，採用100%聚酯纖維材質。

「Pop Up雙面漁夫帽」換購詳情：由2023年5月10日早上7時至6月9日，任何消費加89元，即可換購1款，yuu會員可以9,000 yuu 積分加35元換購1款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

「Pop Up耳仔長雨傘」換購詳情：由2023年5月10日早上7時至6月9日，任何消費加149元，可換購1款，yuu會員可以9,000 yuu 積分加95元換購1款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

  • 「疊得起收納箱」換購詳情：由2023年5月10日早上7時至6月9日，任何消費加199元，可換購1套或yuu會員可以9,000 yuu 積分加139元換購1套。數量有限，換完即止。
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撰文 : 陳玉蓮

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