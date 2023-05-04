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【長和 1】 傳長和與Vodafone合併案最快月內公布 合併後長和料持股49%

股樓投資 16:10 2023/05/04

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據外媒報道，Vodafone（英：VOD）與長和（00001）已接近就合併雙方的英國電信業務達成協議，交易料於本月公布，而合併後新公司股權價值為90億英鎊，債務總額約60億英鎊，企業價值達150億英鎊，亦將會是英國最大的移動電話運營商，客戶將達2,800萬戶。

同場加映﹕【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

長和股價愈升愈有，最新報54.45元，接近全日最高位，升3.4%，成交額4億元。

報道指，預計合併後Vodafone將持有新公司51%股權，長和則持有餘下49%股權待完成委任管理層，而今次合併將為長和退出英國電訊市場鋪路，最快月內有公布。不過，交易仍須待英國監管部門批准才能作實，預計可能需時多於一年。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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早在去年10月，Vodafone及長和在英國的移動電話部門Three UK證實，正在討論合併英國業務。根據當時擬議的條款，Vodafone將擁有新合資企業51%的股份，其餘股份由長和持有，當中不涉及以現金支付作價。由於監管和政治障礙，尤其是英國電訊商於年內加價約14%，合併後對電訊服務市場定價有一定影響，再加上期間Vodafone總裁Nick Read辭任，令進度一再延長。

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記者：郭秀慧


 

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