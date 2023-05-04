【轉數快】轉數快戶口突破1200萬個新關 今年首4個月新增60萬戶口

▲ 轉數快按月驟增近15萬個新戶口。

疫後全面復常帶旺線下活動，但並未窒礙數碼支付的發展，據香港銀行同業結算公司的最新統計，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統又再創新高，截至今年4月底止共錄得逾1207.9萬個帳戶登記，要是跟去年底的1147.7萬個戶口相比，今年首4個月累計增加逾60.2萬個登記，如以幅度計，驟升5.2%。

要是只以單月比較，相比3月份的1193萬個戶口，上月新戶口按月增加14.9萬個。

商戶料加快使用線上支付 利轉數快上客

特首於本周二（5月2日）出席行政會議前重申，本港應該盡量將科技應用在不同領域，所以在政府的智慧城市藍圖中，多方面可利用電子化作不同申請，目標是在兩年內實現「一網通辦」，所有事情都可以電子化去處理申請，亦希望同時推動科技在多重層面應用。因此整個應用科技於電子化消費，在這方面須要努力，令不同人士來港都覺得方便。

李家超透露，會要求相關的政策局和部門在這方面推動，並與業界推展，在整個智慧城市，包括旅客在港消費方面，如何做到更加盡善盡美。

專家預期，不少中小企商戶會加快使用線上支付模式，減省消費者大排長龍，促進流程，皆有助轉數快的上客量。

順帶一提，轉數快將於母親節（5月14日）作系統提升，凌晨時段至早上11時無法過數轉帳，銀行已通知用戶。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪