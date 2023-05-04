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【大行點睇】時富：港交所步入穩定成熟期 關注市場交易量及IPO復常進度

股樓投資 17:37 2023/05/04

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時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指，港交所（00388）最近公布業績，其2022年全年收入為169億元，較2021年全年下跌10%。其中，在交易後費用部分，例如結算及交收費用，均出現顯著下降的趨勢。此外，股票交易也錄得18%的跌幅，並且回落至2020年水平。主要原因包括全球通脹導致多國中央銀行加快加息步伐以遏阻通脹，因而令2022年整體大市偏差，投資意欲減少，交投量亦相繼放緩。

在衍生工具方面，港交所業績亦不見樂觀，牛熊證、股票期權等的交易量沒有明顯改善。反之，公司較新的科技資訊部門則有明顯變化。該部門由2017年的5.6億元收入增長至2022年的11.5億元，期間每年均錄得雙位數的百分比增長，這也說明市場上有不少投資機構紛紛研究香港股票市場，因此需要大量歷史交易數據，從而帶動港交所收入增加。雖然該部門目前只佔公司整體收入不足10%，但未來發展具有很大潛力。

延伸閱讀：中金指國企股估值低  具4大投資主線   另推薦19隻港股【見下頁  

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港交所與其他交易所的不同之處在於其壟斷市場，所有股票債券均需要透過其交易系統進行交易。由於港交所這項得天獨厚的優勢，其利潤相比其他交易所高出10%至15%，利潤率高達85%左右，其投入資本回報率 (Return on Invested Capital) 亦相對較高，有超過20%回報，高於同行中位數的11%。因此，港交所的預測市盈率比業界高出50%，達31倍左右（業界中位數大概為21倍左右）。

公司近年不斷發掘新的收入來源，甚至積極開展其他交易所有點卻步的特殊目的收購公司(SPAC) 業務，同時這幾年間不斷擴大與國內交易所的聯繫和交易，以提升股票交易量。此外，港交所積極與政府合作，希望開拓中東市場，加入可以與一些伊斯蘭國家交易的配套，藉此尋找不同商機。

儘管如此，相較於其他交易所，港交所已經步入成熟穩定期，每年能提供約75億元的自由現金流，經濟附加價值利率高達4%。建議較保守的投資者可考慮港交所，但需特別關注未來市場交易量和IPO市場復常的進度，這兩項因素將是短期內的重要關注點。

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記者：李兆明

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香港交易所（00388） 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司 牛熊證 港股 市場交易 熊證 IPO 國企股

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