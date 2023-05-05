【iMoney母親節有禮】送Scarfesia印度手工織造真絲羊毛lace披肩乙條（價值$1980）

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踏入5月母親節，又來到盡顯子女孝心的時候啦！今期【iMoney母親節有禮】為你帶來Scarfesia印度手工織造真絲羊毛lace披肩，呢份禮物一年365日都啱用，絕對係實用之選，媽媽收到一定甜到入心啦~

印度大師手工制作，採用鑽石紋編織方法，工匠手工繡上獨特漸變色lace，手感十分柔軟舒適。

成份：85% Merino Wool 15% Silk

尺寸： 約95 x 200 cm

顏色： Coral / Oatmeal（隨機送出）

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Scarfesia尚有一系列精美披肩款式，實用又大方，絕對適合作為母親節禮物。多種款式任君選擇，總有一款啱你心意。購物滿$400即享本地包郵，大可安坐家中揀選心水禮品。

優惠1) 即日起到5月31日於Scarfesia 綱站 https://www.scarfesia.com/shop，輸入優惠代碼「iMoney」，可享8折購物優惠！

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截止日期﹕2023年5月10日（下午2時正）

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