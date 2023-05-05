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【iMoney母親節有禮】送Scarfesia印度手工織造真絲羊毛lace披肩乙條（價值$1980）

理財智慧 18:01 2023/05/05

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名額10

iMoney訂戶優先

 

踏入5月母親節，又來到盡顯子女孝心的時候啦！今期【iMoney母親節有禮】為你帶來Scarfesia印度手工織造真絲羊毛lace披肩，呢份禮物一年365日都啱用，絕對係實用之選，媽媽收到一定甜到入心啦~

印度大師手工制作，採用鑽石紋編織方法，工匠手工繡上獨特漸變色lace，手感十分柔軟舒適。

成份：85% Merino Wool 15% Silk

尺寸： 約95 x 200 cm

顏色： Coral / Oatmeal（隨機送出）

-----------------------------------------------------------------

Scarfesia尚有一系列精美披肩款式，實用又大方，絕對適合作為母親節禮物。多種款式任君選擇，總有一款啱你心意。購物滿$400即享本地包郵，大可安坐家中揀選心水禮品。

優惠1) 即日起到531日於Scarfesia 綱站 https://www.scarfesia.com/shop，輸入優惠代碼「iMoney」，可8折購物優惠

優惠2) 購物滿$800，再送Scarfesia角落小伙伴Tie Scarf一條（價值$128）。

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如想獲得禮品，立即登入相關帖子參加遊戲﹕

1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌 Scarfesia 專頁

2) Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3HzA4qH 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023510日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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