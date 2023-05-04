聯儲局加息週期行將結束　美元延續跌勢人民幣回勇

聯儲局一如預期加息25基點，將聯邦基金指標利率的目標區間，上調到5厘至5.25厘，但同時暗示加息週期即將結束。聯儲局修改會後聲明的有關措詞，刪除進一步收緊貨幣政策可能合適的表述。在記者會上，主席鮑威爾表示銀行業動蕩所帶來的信貸緊縮，取代部份加息的效果，並明言貨幣政策已經達至限制性水平，央行正在走向甚至到達加息週期的暫停階段。筆者認為，聯儲局修改政策立場的措詞，顯示對收緊貨幣政策作出轉向。儘管鮑威爾再次淡化年內減息的預期，經濟陷入衰退風險正在升溫，加劇聯儲局掉頭減息的預期。

聯儲局宣布鴿派加息後，美元延續跌勢。現時美國地區銀行動蕩事件，似乎未有構成明顯的外溢風險，只是導致聯儲局提早結束加息週期。鑑於其他主要央行傾向持續加息以抑制通脹，美元利差優勢將會進一步收窄，美元將繼續受壓。另一方面，人民幣回升至6.9關口，收復在國內假期期間的失地。筆者認為，中國經濟復甦動力轉弱，的確為中國重開交易帶來風險，但環觀歐美地區中國全年經濟增長應該仍然一枝獨秀，一旦投資者進一步消化中美緊張關係帶來的風險，人民幣走勢將會再度回勇。

責任編輯︰梁浩碩

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