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退休返大陸　原業主減價一成半賣樓　同區分支家庭272萬買嘉盛苑兩房

股樓投資 16:08 2023/05/04

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粉嶺居屋市場成交平穩，獲白居二買家三天內即睇即落訂承接。世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺嘉盛苑A座中層15室成交，實用面積435平方呎，1房間隔，座向西北，望開揚山景。買家為白居二客人，同區分支家庭，見單位開揚靚景，加上業主又有心賣樓返回國內退休，放盤4個月，原叫價為320萬元，最終累積減價48萬元成交，減幅達15%，買家3天內即睇即落訂，最終成交價為272萬元，實用面積呎價6,253元。

 

據了解，原業主早於1995年7月購入上址，當時作價67.3萬元，持貨28年多轉售，帳面獲利204.7萬元，單位期內大幅升值3倍。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

居屋 嘉盛苑 白居二 世紀21 二手市場

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