退休返大陸　原業主減價一成半賣樓　同區分支家庭272萬買嘉盛苑兩房

粉嶺居屋市場成交平穩，獲白居二買家三天內即睇即落訂承接。世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺嘉盛苑A座中層15室成交，實用面積435平方呎，1房間隔，座向西北，望開揚山景。買家為白居二客人，同區分支家庭，見單位開揚靚景，加上業主又有心賣樓返回國內退休，放盤4個月，原叫價為320萬元，最終累積減價48萬元成交，減幅達15%，買家3天內即睇即落訂，最終成交價為272萬元，實用面積呎價6,253元。

據了解，原業主早於1995年7月購入上址，當時作價67.3萬元，持貨28年多轉售，帳面獲利204.7萬元，單位期內大幅升值3倍。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機