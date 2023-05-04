全球政府債務總值創紀錄 躍升7.6％至66.62萬億美元 駿利亨德森料借款成本將在未來三年內翻倍

全球政府債務的總值按固定匯率計算躍升了7.6％至創紀錄的66.62萬億美元，是2011年的兩倍。截至去年年底，在亞太地區(日本除外)，政府債務在2022年增加了5.3％，達到2萬億美元。

駿利亨德森投資Janus Henderson最新發布的年度《主權債務指數》指出，各國政府面臨著艱難的處境，因為創紀錄的債務和更高的利率意味著借款成本將在未來三年內翻倍。這將對納稅人和公共服務造成重大壓力，但對於投資者而言，將帶來新機會。

香港的未償還債務在2022年增長了8%，達到創紀錄的1,960億美元（1.53萬億港元），增長速度高於全球平均水平，反映了該年內大部份時間嚴格執行的新冠肺炎防疫限制措施對經濟帶來壓力。由於借貸增長與經濟萎縮同步發生，香港的債務佔本地生產總值上升了四個百分點至54%，是少數面對如此顯著升幅的市場。香港人均負債額為26,609美元（207,589港元）。

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台灣政府的債務水平是全球最低之一，去年的債務佔本地生產總值比率僅為27%，是少數在過去三年中錄得比率下降的市場之一。其未償還債務上升至7.2%，人均債務非常低，只有8,570美元 (263,164台幣) 。

另一方面，新加坡以總債務數字計算是全球負債最高之一的市場，債務佔國內生產總值比率達148％，與意大利相約。然而，新加坡政府大部分的債務發行收益都用於投資，因此其淨債務比總債務數字小得多。儘管如此，在疫情期間，新加坡政府明顯地增加了借款以支持其經濟。

在澳洲，國債增長了4.6％至9.87億美元（1.45萬億澳元），創出最新紀錄。與其國內生產總值相比，澳洲的債務低於全球平均水平，且大幅低於其他工業化地區。在2022年，澳洲的債務佔國內生產總值比率下降了三個百分點至61％。對比其於全球金融危機前時期，澳洲的債務由當時非常低的基線上已快速增長。

全球政府持續的年度赤字意味著債務將繼續上升，預料於2025年將達到77.2萬億美元，而亞太地區（日本除外）的政府債務將達到2.2萬億美元。

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駿利亨德森投資環球固定收益主管Jim Cielinski表示：「政府債務的水平以及其償債成本對社會、政府的稅務和公共支出的決策有非常重要的影響，並引發代際平等的問題。自全球金融危機以來，政府發債的自由度相當驚人。接近於零的利率和央行大規模的量化寬鬆政策，使政府能夠大幅加強發債力度，但債券持有人現在要求更高的回報以彌補通脹和風險上升，這為納稅人增加了沉重的負擔。這段金融環境復常的過渡期正在證明是一個痛苦的過程。」

駿利亨德森亦預計了全球經濟在未來幾個月內會大幅減弱，通脹放緩幅度將較預期大。至於市場預期的全球經濟將有相對輕微的軟著陸，增長放緩。除了少數地區的經濟之外，不會有明顯的收縮。他們則認為是不正確的。龐大的政府、企業和個人所欠的債務總額意味著利率不需要用以往攀升的幅度就能產生同樣的影響。利率緊縮週期正接近尾聲。

投資者將從中受益。各種到期日的債券可能會在未來一年內看到孳息率下降，即代表價格將上漲。短期債券目前提供更高的孳息率，因為它們與央行政策利率更為密切相關。這對那些希望獲得收入並只能接受較低風險的投資者來說是好的，但其資本增值將較少。駿利亨德森預計，由於經濟面臨壓力，到期日較長的債券的資本增值空間會更大，它們在未來一年內表現將非常出色。

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記者：張瑋婷