【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金

▲ 中小行搶攻美元短期定存息。

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聯儲局一如所料加息0.25厘，主席鮑威爾放風停止加息，踏入5月短短4天，已有4間港銀調整美元定期存款息，當中以加息居多，另1間減完又加。

今天（5月4日）大眾銀行全面上調1個月或以上年息0.1厘，目前3個月、半年及1年的新息率齊為4.4厘。然而，最矚目的是，美資大行搶吸美元，花旗於本周二（2日）全面提高3個月或以上年息，當中加幅最多是1年期息率，上調0.13厘，新息率至3.97厘；東亞 （00023） 調高3個月年息0.15厘至4.75厘，跟半年期看齊；上商調升短中長息0.1厘，令3個月、半年及1年年息皆報4.55厘。

建行亞洲推7天定存享20厘年息 須先符兩條件

至於建行亞洲則加完又減，今天微削3個月年息0.05厘至5.05厘。另新推7天年息20厘的破頂息，惟須光顧兩項綑綁式服務等附帶條件，先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元），再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬港元計，速賺約1918港元利息（未扣兌換差價），優惠至6月底。此超高息適用於港元及人民幣7天定存，亦打破今年首季該行人民幣相同短存15厘息。

此外，美資大行最近下調美滙指數預測，料快將跌破100。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料美滙指數見99.04，未來半年到1年再下試96.06，但維持兩年長期目標93.48。

廖嘉豪認為，聯儲局在今次聲明中，省略了之前有用過的「一些額外的政策緊縮可能是適當的」的措辭；相反公開市場委員會「未來將考慮收緊貨幣政策的累積影響、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後性，以及經濟和金融發展。」 這種措辭上的轉變，為聯儲局提供了更多的選擇權，或許可以採取更多的風險平衡方法，來進一步加息，但這並沒有將加息從潛在選項中完全刪除。

廖嘉豪預計，美國衰退或溫和，但仍會將失業率從目前的 3.5% 水平提高到 5% 以上；如果這些事件發生，料聯儲局或在秋季開始減息。

4大行高息榜：

須注意的，不少特惠息陸續於5月底屆滿，例如集友3個月享4.6厘、6個月4.7厘，起存額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立；推廣期至今天，額滿即止。專家指，面對美息快見頂，業界短加長減，令短息普遍高於長期定存。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 創興5.5厘

創興5.5厘 6個月： 信銀國際、創興及富邦4.9厘

信銀國際、創興及富邦4.9厘 1年： 富邦4.9厘

富邦4.9厘 2年：招商永隆4.1厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪