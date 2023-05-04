  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金

15:44 2023/05/04

分享：

分享：

中小行搶攻美元短期定存息。

    點擊圖片放大
    +24
    +23

聯儲局一如所料加息0.25厘，主席鮑威爾放風停止加息，踏入5月短短4天，已有4間港銀調整美元定期存款息，當中以加息居多，另1間減完又加。

今天（5月4日）大眾銀行全面上調1個月或以上年息0.1厘，目前3個月、半年及1年的新息率齊為4.4厘。然而，最矚目的是，美資大行搶吸美元，花旗於本周二（2日）全面提高3個月或以上年息，當中加幅最多是1年期息率，上調0.13厘，新息率至3.97厘；東亞 （00023） 調高3個月年息0.15厘至4.75厘，跟半年期看齊；上商調升短中長息0.1厘，令3個月、半年及1年年息皆報4.55厘。

建行亞洲推7天定存享20厘年息 須先符兩條件

至於建行亞洲則加完又減，今天微削3個月年息0.05厘至5.05厘。另新推7天年息20厘的破頂息，惟須光顧兩項綑綁式服務等附帶條件，先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元），再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬港元計，速賺約1918港元利息（未扣兌換差價），優惠至6月底。此超高息適用於港元及人民幣7天定存，亦打破今年首季該行人民幣相同短存15厘息。

此外，美資大行最近下調美滙指數預測，料快將跌破100。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料美滙指數見99.04，未來半年到1年再下試96.06，但維持兩年長期目標93.48。

廖嘉豪認為，聯儲局在今次聲明中，省略了之前有用過的「一些額外的政策緊縮可能是適當的」的措辭；相反公開市場委員會「未來將考慮收緊貨幣政策的累積影響、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後性，以及經濟和金融發展。」 這種措辭上的轉變，為聯儲局提供了更多的選擇權，或許可以採取更多的風險平衡方法，來進一步加息，但這並沒有將加息從潛在選項中完全刪除。

廖嘉豪預計，美國衰退或溫和，但仍會將失業率從目前的 3.5% 水平提高到 5% 以上；如果這些事件發生，料聯儲局或在秋季開始減息。

4大行高息榜：

  • 3個月：恒生 （00011） 3.89厘；滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 3.7厘；渣打香港 （02888） 3.5厘（只供中小企客戶）
  • 半年：恒生3.99厘；滙豐、中銀及渣打3.8厘
  • 1年：滙豐、中銀及渣打4厘

須注意的，不少特惠息陸續於5月底屆滿，例如集友3個月享4.6厘、6個月4.7厘，起存額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立；推廣期至今天，額滿即止。專家指，面對美息快見頂，業界短加長減，令短息普遍高於長期定存。

高息榜：

  • 7天：建行亞洲20厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：創興5.5厘
  • 6個月：信銀國際、創興及富邦4.9厘
  • 1年：富邦4.9厘
  • 2年：招商永隆4.1厘

更多【高息定存】文章

相關文章： 【港元定存】渣打延長港元超短存8厘息至本月底 龍頭行仲高息

【英鎊定存】 花旗料英國下周四加息0.25厘 英鎊定存息最高13.9厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

建行亞洲 上海商業銀行 東亞銀行（00023） 花旗銀行 大眾銀行 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款

上一篇文章

【轉數快】轉數快戶口突破1200萬個新關 今年首4個月新增60萬戶口

下一篇文章

【ESG】 財庫局︰首季本港ESG零售基金總資產值突破逾1.1萬億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款