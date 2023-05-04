  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動板塊】重卡股績優股價升勢強 濰柴升近11％ 重汽升9％

股樓投資 16:39 2023/05/04

分享：

分享：

重卡股今日（4日）股價表現突出，濰柴動力（02338）收報元，升%；中國重汽（03808）收報元，升%。

重汽附屬濟南卡車日前公布，截至今年3月底止首季，營業總收入為92.13億元（人民幣，下同)，按年升22.9%；淨利潤為3.2億元，按年增78.9%。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

至於濰柴上周五公布首季業績，截至3月底止，公司營收534.3億元，按年升18.3%；純利18.56億元，按年增長68.3%。

國泰君安報告指，濰柴業績表現略勝預期，隨着行業恢復步入增長態勢，高端業務仍然值得期待，重卡行業在今年有望實現恢復性增長。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
市場動向 港股 大行報告 營收 純利 濰柴動力（02338） 中國重汽（03808） 板塊

上一篇文章

【交易安全】ZA Bank綁定新電子錢包須多重驗證　保障用戶交易安全

下一篇文章

【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【議息前瞻】普徠仕：料聯儲局今加息0.25厘 加息周斯近尾聲 惟今年內難減息
【議息前瞻】普徠仕：料聯儲局今加息0.25厘 加息周斯近尾聲 惟今年內難減息
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款