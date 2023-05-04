【異動板塊】重卡股績優股價升勢強 濰柴升近11％ 重汽升9％

重卡股今日（4日）股價表現突出，濰柴動力（02338）收報元，升%；中國重汽（03808）收報元，升%。

重汽附屬濟南卡車日前公布，截至今年3月底止首季，營業總收入為92.13億元（人民幣，下同)，按年升22.9%；淨利潤為3.2億元，按年增78.9%。

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至於濰柴上周五公布首季業績，截至3月底止，公司營收534.3億元，按年升18.3%；純利18.56億元，按年增長68.3%。

國泰君安報告指，濰柴業績表現略勝預期，隨着行業恢復步入增長態勢，高端業務仍然值得期待，重卡行業在今年有望實現恢復性增長。

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記者：李兆明