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【五一黃金周】五一長假　Alipay HK交易額飆升近1倍

商業 15:18 2023/05/04

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五一黃金周同時是中國和香港的長假期，在本地消費券和內地遊客共同帶動下，五一假期首3日AlipayHK合作商戶生意額較去年同期飆升近1倍，其中電子產品、珠寶、服飾及餐飲行業升幅最為明顯。

【五一黃金周】攜程：五一內地出境遊訂單按年增近7倍　飛機出行距離恢復至疫前98%、高鐵則回復至80%

商戶透過接入AlipayHK，即可接受AlipayHK及內地支付寶兩個錢包付款。數十合作商戶透過AlipayHK數字化商戶服務，在內地支付寶in-app派發優惠券。AlipayHK及支付寶用戶齊齊帶動，本地商戶交易金額較去年同期增長近1倍，當中其中電子產品、珠寶、服飾及餐飲行業最受惠。

25萬AlipayHK用戶用完首期消費券

同時為配合香港電子消費券，AlipayHK聯動商戶派發了各種優惠。截至5月1日，近25萬AlipayHK用戶用完首期消費券，過百萬張優惠券被領取，折扣優惠總值港幣近5,000萬元。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，目前AlipayHK已經覆蓋本地超過9成商戶，仍繼續與不同商戶、公共交通營辦商洽談合作，期望達至全覆蓋。

【日本旅遊】旅客可使用支付寶及攜程網　在日本直接call車

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
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