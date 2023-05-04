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Google母企削減成本裁員同時 宣700億美元回購股票惹員工不滿

環球政經 17:18 2023/05/04

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全球科企的裁員潮由去年起持續至今，Google母企Alphabet（GOOG） 亦未可倖免，為了大力削減成本，全球裁減1.2萬人以應對收入增長放緩。不過Google CEO Sundar Pichai卻在去年獲得加薪，更成為全美國收入最高CEO之一，引起公司內部不滿，而公司上周（26日）宣布授權以700億美元的股票回購計劃再惹員工批評。

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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據《CNBC》報道引述美國證券交易委員會的檔案，Sundar Pichai去年總薪酬約2.26億美元，其中主要是每三年獲得一次價值 2.18億美元的股票獎勵，另外再加上近 600 萬美元的個人保安費用和 200 萬美元的基本工資等。

今年 1 月，Pichai 表示會為公司全面裁員承擔所有全部責任。有員工曾於會議上質疑，如果他承擔所有責任，為何高層需要減薪，他則回應指資深副總裁都接受獎金大幅減少，而他則放棄了自己的獎金。

 

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而公司上周公布的700億美元股票回購計劃，意味公司擁有足夠的現金來支付運營和投資，再引起員工不滿。Google的內部平台中就有人表示，700 億美元的回購顯示出比起員工，公司更尊重外部股東。

公司內部平台中，更有人將其他科企CEO與Pichai比較，如蘋果（AAPL）CEO 庫克（Tim Cook）在1月收到了比去年目標減少超過40%的薪酬；Zoom（ZM） CEO袁征表示將自己的工資減少 98%及放棄自己的獎金，此後該公司裁減了 1,300 個工作崗位；Twilio（TWLO） CEO Jeff Lawson 也表示，他將在裁減 17% 員工的同時減薪。

 

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記者：鄭昊彤

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美股 Google 回購 裁員 Alphabet

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