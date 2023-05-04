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IBM計劃以AI取代員工 料有7800個職位被取締

環球政經 15:54 2023/05/04

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IBM（美：IBM）行政總裁Arvind Krishna早前接受外媒訪問時透露，IBM計劃暫停招聘約7800職位，並以人工智能（AI）取代以上職位的工作。他表示，負責提供就業證明文件或安排員工內部調遷等職位，將被全面自動化，但評估員工架構和生產力的工作，在未來15年暫時都不會被取代。

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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IBM指，上述7800個職位除被AI取代，也會透過人手自然流失後，不再填補相關空缺所替代，Krishna亦預期在5年內，AI和自動化系統將取代30%無需面對客人的職位，相當於減少8,000個崗位。

 

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另外後勤部門，如人力資源部，其招聘速度將減慢或延遲，當中涉及2.6萬人，但軟件開發和面對客戶的職位則會繼續進行招聘。


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責任編輯：鄭昊彤

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